В Интернете набирает популярность ролик, на котором заметно, как мужчина за шиворот выбрасывает ребёнка из машины. Где конкретно произошёл этот случай, пока неизвестно, однако многие пользователи изначально встали на сторону предполагаемого отца. Нежелание идти в садик или чрезмерные капризы, по мнению комментаторовмогли спровоцировать мужчину на такие действия, пишет Лайф .