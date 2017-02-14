"Дирижером" погоды в предстоящую рабочую неделю будет "ныряющий" циклон, рассказали в областном гидрометцентре. Он образуется над Верхней Волгой и продолжит дальше свой путь на север Каспия.
Сегодня, 14 февраля, усилится ветер, местами на дорогах образуются снежные заносы. В течение всего периода временами будет выпадать снег.
Температурный режим ожидается оптимальным для этого времени года. Лишь в пятницу, с усилением влияния гребня антициклона, мороз снова начнет крепчать.
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