"Дирижером" погоды в предстоящую рабочую неделю будет "ныряющий" циклон, рассказали в областном гидрометцентре. Он образуется над Верхней Волгой и продолжит дальше свой путь на север Каспия.

Сегодня, 14 февраля, усилится ветер, местами на дорогах образуются снежные заносы. В течение всего периода временами будет выпадать снег.

Температурный режим ожидается оптимальным для этого времени года. Лишь в пятницу, с усилением влияния гребня антициклона, мороз снова начнет крепчать.