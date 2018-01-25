Как рссказали в администрации, масштабные мероприятия пройдут в нашем городе в ближайшие полтора месяца. Первый из них - проект " И яркой жизни колесо" призван объединить самых креативных жителей нашего города в возрасте немного за 50. В ближайшее время начнется отбор участников, а уже 14 февраля на профессиональную сцену театра "Колесо" выйдут лучшие певцы, танцоры, музыканты, мастера оригинального жанра серебряного возраста.
Второе событие получило название "36,6 часов счастья". Оно назначено на 1 марта и пройдет под девизом «Весна. Пробуждение. Счастье». На одной территории (возможно, в УСК «Олимп») сосредоточится масса площадок, где можно будет, познакомиться с многодетными семьями, получить консультации специалистов социальной сферы, принять участие в зумба-кроссе, рассказать о своем проекте в формате печа-куча и выиграть счастливый билетик от учреждений культуры.
Кроме того, организаторы фестиваля обещают устроить настоящий гастрономический экзерсис под названием "Счастье есть".
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