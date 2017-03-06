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06 марта 2017
09:31:51

Весна в Тольятти не пришла, а примчалась

В погоде на наступившей неделе снова будет главенствовать атлантическое тепло. Синоптики говорят, что мы находимся сейчас в очаге высокого давления, которое достигнет максимальных показателей в среду-четверг.  

Поэтому условий для развития плотной облачности не будет, существенные осадки маловероятны, а после полудня столбики термометров дотянутся до +5. Всю неделю ветер будет дуть с юга. По ночам сохраняются заморозки. На дорогах гололедица.




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