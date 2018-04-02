В Поволжье сегодня придет североказахстанский антициклон, что наряду с теплым юго-восточным ветром повысит температурный фон – перейдет в положительный сегмент, снег начнет таять.

Большую часть периода атмосферное давление будет повышенным, и только в среду возможны небольшие осадки в виде дождя.

Температура днём в начале недели +1+6⁰, во второй половине – потепление до 10 градусов выше нуля.