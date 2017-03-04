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04 марта 2017
07:30:29

Весна продолжает свое наступление на Тольятти

В субботу на преобладающей территории Среднего Поволжья погода ожидается пасмурной, а формировать её будут фронтальные разделы атлантического циклона, смещающегося своим центром по северным широтам Европейского материка.

Пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, отмечают синоптики областного Гиброметцентра. В воскресенье влияние атмосферного фронта ещё сохранится в центральных и восточных районах, с запада же на наш регион распространится отрог антициклона. Осадки прекратятся и несмотря на отрицательные значения температуры воздуха поночам и утром, неудержимая весна в дневные часы проявит себя ярким солнцем и весёлыми ручейками.

Атмосферное давление пока  останется повышенным. По данным синоптиков, средняя температура марта на 2–3 градуса превысит многолетнюю норму.




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