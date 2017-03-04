В субботу на преобладающей территории Среднего Поволжья погода ожидается пасмурной, а формировать её будут фронтальные разделы атлантического циклона, смещающегося своим центром по северным широтам Европейского материка.
Пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, отмечают синоптики областного Гиброметцентра. В воскресенье влияние атмосферного фронта ещё сохранится в центральных и восточных районах, с запада же на наш регион распространится отрог антициклона. Осадки прекратятся и несмотря на отрицательные значения температуры воздуха поночам и утром, неудержимая весна в дневные часы проявит себя ярким солнцем и весёлыми ручейками.
Атмосферное давление пока останется повышенным. По данным синоптиков, средняя температура марта на 2–3 градуса превысит многолетнюю норму.
Причины его смерти сейчас устанавливает полиция
Стали известны подробности образовательной программы наноквантума в «Кванториуме – 63»...
Надзорный орган начал проверку по факту трагического инцидента...
Первые такие квитки должны прийти собственникам до 10 марта...
А следующая волна увольнений ожидается в мае-июне...
Мальчика везли в больницу с высокой температурой...
Среди прочего, возможно, будет одобрено повсеместное введение видеоповторов...