Речь идет о большегрузном транспорте, в котором нагрузка на каждую ось превышает 7 тонн. Об этом говорится в приказе Минтранса, на который ссылает группа "Спасение 24...". Такие меры вводятся в России ежегодно в период весеннего переувлажнения дорожных покрытий.

При этом они не распространяются на международные перевозки, доставку продуктов питания, животных, медикаментов, ГСМ, дорожных материалов, а также на перевозки пассажиров.

Кстати, этот же приказ утверждает летние грузовые ограничения в губернии, когда проезд фур запрещается по трассам с асфальтобетонным покрытием при дневной температуре воздуха выше + 32 градусов. Они вводятся на период с 20 мая по 31 августа.