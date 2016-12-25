Версию теракта на борту Ту-154 Минобороны России исключили в Совете Федерации. Там сообщили информагентствам, что рассматривают в качестве возможных причин падения лайнера техническую неисправность и ошибку пилота. При этом бывший замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов рассказал о надёжности модели упавшего в Черное море лайнера.

Ту-154 летел в сирийскую Латакию из Сочи. Самолёт, на борту которого находился академансамбль Александрова и журналисты, пропал с радаров спустя 20 минут после вылета из российского города. Обломки лайнера обнаружили на расстоянии до 8 км от берега. Все 92 человека, которые находились на борту, погибли.