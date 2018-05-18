И будет сопровождаться жарой – до +30. Об этом говорят прогнозы синоптиков. Сегодня потепление в Среднем Поволжье усилится, и температурный фон уже на 4-7° превысит свою климатическую норму.

В такой обстановке состояние атмосферы будет неустойчивым и, несмотря на преобладание солнечной и сухой погоды, без очаговых скоротечных ливней и гроз дело не обойдется.