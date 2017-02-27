Большинство россиян не готовы пойти на такие суровые ограничения в своей жизни. Лишь 2% опрошенных намерены с сегодняшнего дня радикально изменить свой пищевой рацион и пересмотреть программу развлекательных мероприятий. Таковы результаты всероссийского опроса «Левада-центра».

В них говорится также, что тех, кто будет выпивать, больше, чем тех, кто откажется от спиртного (37% против 30%). Ограничить сексуальную жизнь готовы 15%, а не готовы — 52%. Воздерживаться от развлечений собираются 19% опрошенных, а 53% не будут этого делать.

При этом масленичные традиции очень популярны у населения. На прошлой неделе две трети респондентов рассказали социологам, что пекли блины, а каждый второй ходил в гости или принимал гостей сам.