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27 февраля 2017
09:09:31

Великий пост - не для слабаков

Большинство россиян не готовы пойти на такие суровые ограничения в своей жизни. Лишь 2% опрошенных намерены с сегодняшнего дня радикально изменить свой пищевой рацион и пересмотреть программу развлекательных мероприятий. Таковы результаты всероссийского опроса «Левада-центра».

В них говорится также, что тех, кто будет выпивать, больше, чем тех, кто откажется от спиртного (37% против 30%). Ограничить сексуальную жизнь готовы 15%, а не готовы — 52%. Воздерживаться от развлечений собираются 19% опрошенных, а 53% не будут этого делать.

При этом масленичные традиции очень популярны у населения. На прошлой неделе две трети респондентов рассказали социологам, что пекли блины, а каждый второй ходил в гости или принимал гостей сам.

 

Источник Известия




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