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31 мая 2018
12:50:34

Вчерашний шторм в Самарской области может повториться

 Об этом говорят синоптики центра ФОБОС. Стихия не пощадила практически ни одного региона средней полосы России. Крыши летали в Татарстане, Мордовии, Чувашии, Самарской области.

В Курумоче снесло часть крыши с пассажирского терминала, а Нижнем Новгороде порывами ветра была повреждена кровля на трёх башнях Кремля и переходах между ними.

Отключения электроэнергии произошли более чем в 200 населённых пунктов. По меньшей мере 11 человек пострадали; были повреждены либо полностью разбиты десятки машин.

Разрушительный шторм спровоцировали резкие погодные контрасты. На юге Центрального региона воздух в среду прогревался почти до +28°, на севере в это время было около +8°. Холодный воздух на 10% плотнее и тяжелее, нежели тёплый. Поэтому его вторжение в центр страны и усилило ветер.

Сегодня, по данным специалистов, шторм снова накроет огромную территорию. Расслабляться не стоит.

Источник: Метеовести




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