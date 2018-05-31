Об этом говорят синоптики центра ФОБОС. Стихия не пощадила практически ни одного региона средней полосы России. Крыши летали в Татарстане, Мордовии, Чувашии, Самарской области.
В Курумоче снесло часть крыши с пассажирского терминала, а Нижнем Новгороде порывами ветра была повреждена кровля на трёх башнях Кремля и переходах между ними.
Отключения электроэнергии произошли более чем в 200 населённых пунктов. По меньшей мере 11 человек пострадали; были повреждены либо полностью разбиты десятки машин.
Разрушительный шторм спровоцировали резкие погодные контрасты. На юге Центрального региона воздух в среду прогревался почти до +28°, на севере в это время было около +8°. Холодный воздух на 10% плотнее и тяжелее, нежели тёплый. Поэтому его вторжение в центр страны и усилило ветер.
Сегодня, по данным специалистов, шторм снова накроет огромную территорию. Расслабляться не стоит.
Источник: Метеовести
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