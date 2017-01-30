Астрономы из обсерватории Catalina Sky неожиданно заметили астероид, который пролетел на расстоянии 65 тысяч километров от Земли, едва не коснувшись атмосферы.
Небесное тело размером от 5 до 10 метров принадлежит к группе Аполлон. Его скорость составляет 15,5 километров в секунду. Заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН, астроном Дмитрий Вибе рассказал, что для нашей планеты он опасности не представляет.
Ранее в январе мимо Земли пролетел астероид в 261 тысячах километров от Земли. Астероид двигался со скоростью 26 700 км/ч.
Источник НСН
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