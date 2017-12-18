Это произошло 16 декабря, юбилейной машиной стала LADA Vesta SW Cross цвета «сердолик» в комплектации Luxe c пакетом Multimedia. Новая модель стоимостью 791 900 рублей будет отправлена в дилерский центр города Саратов.

К выпуску 5-миллионного автомобиля «LADA Ижевск» приурочил День открытых дверей. Мероприятие, которое уже стало в Ижевске традиционным семейным праздником, посетили 26 000 гостей, в их числе – первые лица Республики Удмуртия, Ижевска, руководство Группы «АВТОВАЗ» и «LADA Ижевск».

История предприятия началась в 1966 году, когда с конвейера «Ижмаша» сошел первый «Москвич-408». Завод выпускал «Москвич-412», ряд моделей «Иж» в различных кузовах. Автомобили LADA появились на конвейере в начале 2000-х. Новым этапом развития предприятия стало вхождение в Группу «АВТОВАЗ» в 2010 году. При поддержке Альянса Renault-Nissan началась масштабная модернизация оборудования, позволившая предприятию полностью соответствовать международным стандартам автомобильного производства. Знаковым для «LADA Ижевск» стал 2015 год, когда на заводе стартовал выпуск первого автомобиля LADA нового поколения – LADA Vesta. Уже в июне 2017 года компания отметила выпуск 100-тысячного седана.

Сегодня на ижевском предприятии Группы «АВТОВАЗ» выпускаются как бестселлеры Марки – LADA Vesta и LADA Granta Liftback, так и новинки: LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta SW, которые объединяют в себе экспрессивный дизайн, многофункциональность и современную философию комфорта.