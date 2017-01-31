Рейтинг самых популярных моделей прошлого года в республике составили специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ». Они провели исследование белорусского рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей и определили десятку самых продаваемых.
В нее вошла и модель тольяттинского производства – универсал Лада Ларгус, который занял в списке 8 место. Всего в прошлом году белорусы приобрели 830 Ларгусов. Среди лидеров белорусского рынка автомобиль оказался единственным «россиянином».
Источник - официальный Лада Клуб
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