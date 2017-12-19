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19 декабря 2017
08:16:15

Вазовские машины будут сдавать в аренду жителям и гостям столицы

Как сообщили в пресс-службе автоконцерна, 100 автомобилей LADA Granta поступили в московский парк каршеринга, и в дальнейшем это количество планируется увеличить. Автомобили оснащены автоматической коробкой передач, кондиционером, аудиосистемой, подогревом сидений, двумя подушками безопасности, зарядными устройствами для смартфона. Арендовать автомобиль LADA Granta можно с помощью мобильного приложения «Карусель».

LADA Granta c автоматической коробкой передач доступна и для покупки в дилерской сети. Напомним, что 4-ступенчатые «автоматы» японской фирмы Jatco появились на автомобилях LADA Granta в 2012 году – эта модель стала первой серийной LADA с АКП.

При адаптации иностранной коробки передач к LADA было создано новое программное обеспечение – это придало автомобилю драйверский характер, что выгодно отличает LADA Granta от других машин с АКП. В настоящее время АКП применяется на LADA Granta наряду с автоматизированной механической трансмиссией.




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