Как сообщили в пресс-службе автоконцерна, 100 автомобилей LADA Granta поступили в московский парк каршеринга, и в дальнейшем это количество планируется увеличить. Автомобили оснащены автоматической коробкой передач, кондиционером, аудиосистемой, подогревом сидений, двумя подушками безопасности, зарядными устройствами для смартфона. Арендовать автомобиль LADA Granta можно с помощью мобильного приложения «Карусель».
LADA Granta c автоматической коробкой передач доступна и для покупки в дилерской сети. Напомним, что 4-ступенчатые «автоматы» японской фирмы Jatco появились на автомобилях LADA Granta в 2012 году – эта модель стала первой серийной LADA с АКП.
При адаптации иностранной коробки передач к LADA было создано новое программное обеспечение – это придало автомобилю драйверский характер, что выгодно отличает LADA Granta от других машин с АКП. В настоящее время АКП применяется на LADA Granta наряду с автоматизированной механической трансмиссией.
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