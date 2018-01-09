В январе 2018 года рекомендованные розничные цены на Lada выросли в среднем на 2–3%. Об этом рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры двух дилерских компаний. Средневзвешенное повышение составило 2,5%, подтвердил представитель АВТОВАЗ».
Так, седана Lada Vesta в базовой комплектации стал стоить на 15 тысяч рублей больше, а именно 569 900, седан Lada Granta подорожал на 10 тысяч, кроссовер Xray – на 15 тысяч.
Повышение цен в начале года – традиционное для АВТОВАЗа, напоминают дилеры. В январе 2017-го цены на некоторые модели Lada выросли в среднем на 2%.
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