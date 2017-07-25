Опубликованы данные о машинах, проданных с января по июнь. Они говорят о том, что седан Лада Веста решили купить 35 тысяч жителей Европы, включая РФ. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года продажи модели выросли на 52%.

В ТОП-100 самых продаваемых европейских автомобилей российская модель заняла в 87-е место. При этом в рейтинге LADA Vesta смогла подняться сразу на 24 позиции.