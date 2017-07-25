Опубликованы данные о машинах, проданных с января по июнь. Они говорят о том, что седан Лада Веста решили купить 35 тысяч жителей Европы, включая РФ. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года продажи модели выросли на 52%.
В ТОП-100 самых продаваемых европейских автомобилей российская модель заняла в 87-е место. При этом в рейтинге LADA Vesta смогла подняться сразу на 24 позиции.
Плату начнут взимать с 1 мая следующего года
Их невозможно использовать для слежки
В настоящий момент готовность объекта составляет более 70%
Об этом сообщает пресс-служба клуба
Об этом сообщают активисты Общероссийского народного фронта Самарской области
Он сейчас проходит в венгерском Дьёре.
Как сообщили в горадминистрации, речь идет о центре «Мои Документы» на улице Мира, 84