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21 марта 2018
09:11:34

Вазовская «Веста» может оказаться в дефиците

Накануне дилеры АВТОВАЗа начали заказывать автомобили на май. Но автопроизводитель пока не принимает от продавцов заявки на автомобили семейства Lada Vesta. Это следует из списка доступных для заказа моделей. Об этом же говорит топ-менеджер одной из дилерских компаний.

По его словам, завод ссылается на майские двухнедельные каникулы на предприятии «Lada Ижевск». Прием заявок на Vesta с поставкой в мае скорее всего начнется чуть позже. Но на рынке в любом случае возникнет дефицит Vesta, поскольку размер квот в разы меньше.

По словам дилеров, похожая ситуация была год назад, но тогда продавался один седан. В этот раз дефицит будет серьезнее, считают дилеры, так как рынок распробовал новинку, а само семейство представлено уже тремя версиями – седаном, универсалом и его кросс-версией.

Источник Ведомости




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