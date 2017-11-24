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24 ноября 2017
10:43:12

Вазовская «Лада» попала в десятку лучших автомобильных брендов

Компания Online Market Intelligence опубликовала итоги очередного исследования, в рамках которого были определены любимые торговые марки различных категорий товаров и услуг у россиян. Рейтинг составляется с 2008 года, отечественная LADA оказалась в топе впервые.

Она заняла 9 позицию в категории «Автомобили» по итогам 2017 года. Лидером рейтинга седьмой год подряд остается BMW. Второе и третье места - у японской Toyota и Mercedes-Benz немецкого концерна Daimler.




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