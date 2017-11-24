Компания Online Market Intelligence опубликовала итоги очередного исследования, в рамках которого были определены любимые торговые марки различных категорий товаров и услуг у россиян. Рейтинг составляется с 2008 года, отечественная LADA оказалась в топе впервые.

Она заняла 9 позицию в категории «Автомобили» по итогам 2017 года. Лидером рейтинга седьмой год подряд остается BMW. Второе и третье места - у японской Toyota и Mercedes-Benz немецкого концерна Daimler.