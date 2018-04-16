В рейтинг вошли пять моделей, чьи ездовые качества на протяжении длительного времени остаются вне конкуренции у россиян. Несмотря на маломощный двигатель, соотечественники из года в год предпочитают внедорожники другим автомобилям. В качестве основных достоинств тольяттинского джипа эксперты назвали постоянный полный привод, внушительный клиренс в 205 мм и низкую цену нового авто.

Вторую строчку рейтинга занимает одноклассник LADA 4x4 — Chevrolet Niva. Замыкает тройку лидеров внедорожник УАЗ «Патриот», его главным недостатком наши водители называют большой расход топлива.

Четвертое место досталось полноприводному микроавтобусу ГАЗ «Соболь» 4×4. А пятым в списке стал его младший брат ­– полноприводный микроавтобус УАЗ 2206, который россияне окрестили «Буханкой».

Фото: http://www.lada4x4.net