В рейтинг вошли пять моделей, чьи ездовые качества на протяжении длительного времени остаются вне конкуренции у россиян. Несмотря на маломощный двигатель, соотечественники из года в год предпочитают внедорожники другим автомобилям. В качестве основных достоинств тольяттинского джипа эксперты назвали постоянный полный привод, внушительный клиренс в 205 мм и низкую цену нового авто.
Вторую строчку рейтинга занимает одноклассник LADA 4x4 — Chevrolet Niva. Замыкает тройку лидеров внедорожник УАЗ «Патриот», его главным недостатком наши водители называют большой расход топлива.
Четвертое место досталось полноприводному микроавтобусу ГАЗ «Соболь» 4×4. А пятым в списке стал его младший брат – полноприводный микроавтобус УАЗ 2206, который россияне окрестили «Буханкой».
Фото: http://www.lada4x4.net
Источник Известия
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