Об этом стало известно во время конференции профсоюзной организации АВТОВАЗа. Автомобильный рынок в России растет, модели LADA входят в число самых продаваемых, экономические показатели предприятия улучшаются, это значит, что для сотрудников сохранятся социальные льготы и гарантии.

А накануне Нового года заводчане получат дополнительную выплату. Вопрос премирования коллектива просил рассмотреть руководство местный профсоюз, и после долгих и сложных обсуждений он был решен положительно.

Каждый сотрудник получит 6 тысяч рублей, об этом сообщил председатель первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа Сергей Зайцев. Как напоминает «Лада-Онлайн», по итогам 9 месяцев 2017 года автогигант впервые за пять лет получил операционную прибыль.