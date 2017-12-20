слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
20 декабря 2017
10:08:30

Вазовцы получат премию по итогам года

Об этом стало известно во время конференции профсоюзной организации АВТОВАЗа. Автомобильный рынок в России растет, модели LADA входят в число самых продаваемых, экономические показатели предприятия улучшаются, это значит, что для сотрудников сохранятся социальные льготы и гарантии.

А накануне Нового года заводчане получат дополнительную выплату. Вопрос премирования коллектива просил рассмотреть руководство местный профсоюз, и после долгих и сложных обсуждений он был решен положительно.

Каждый сотрудник получит 6 тысяч рублей, об этом сообщил председатель первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа Сергей Зайцев. Как напоминает «Лада-Онлайн», по итогам 9 месяцев 2017 года автогигант впервые за пять лет получил операционную прибыль.




Последние новости Тольятти

20 декабря
13:47
Лохматый трезвенник Шредер помог найти любителя чужого алкоголя

Мужчина забрался в частный дом и похитил несколько бутылок спиртного из частной коллекции

20 декабря
12:56
Правительство губернии решило подружиться с Росгидрометом

Подписано соглашение о сотрудничестве

20 декабря
12:46
Британские ученые нашли самый легкий способ бросить курить

Для этого нужно заниматься спортом

20 декабря
12:37
До 10 лет тюрьмы за телефонный терроризм

Предусматривающий такое наказание закон Госдума сегодня приняла в окончательном чтении

20 декабря
11:52
В Тольятти объявлен конкурс на создание проекта «Зала спортивной славы»

Он должен расопложиться в ДС «Волгарь»

20 декабря
11:26
Тольяттинским сиротам, достигшим совершеннолетия, вручат ключи от новых квартир

Церемония состоится в пятницу, 22 декабря

20 декабря
11:22
Самарская область в ожидании атмосферного фронта

Он должен подойти к границам губернии со дня на день


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+