Соответствующее распоряжение вице-премьер Александр Хлопонин дал после массового отравления косметическим средством для ванн под названием «Боярышник». Замглавы правительства полагает, что для оздоровления нации необходимо прекратить распространять спиртосодержащие вещества даже в аптеках.

В Министерстве здравоохранения уже сообщили, что прорабатывают этот вопрос с другими ведомствами. Пока ещё неясно, коснутся ли ограничения всех лекарств, либо же это будет только валокордин, — рассказал Хлопонин журналистам.

Напомним, что в России уже введены ограничения на продажу спиртосодержащих настоек в аптеках – это и требования выпускать препараты в маленьких пузырьках, и запрет продавать более двух единиц товара в одни руки. Министр признаёт, что в случае введения рецептов на наиболее популярные лекарственные средства могут пострадать пожилые люди и граждане, у которых есть проблемы со здоровьем.

Все происходящее- отголоски отравления спиртосодержащей бытовой химией в Иркутске: на прошлой неделе там погибли не менее 48 человек. Все они употребляли косметическое средство, в состав которого, как оказалось, входил метиловый спирт.