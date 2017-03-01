слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
01 марта 2017
13:36:29

В жизни россиян в марте произойдут изменения

Так, бесплатная приватизация жилья для граждан страны станет бессрочной. Изначально она должна была завершиться сегодня.

Что касается других нововведений, алкоголю разрешат не соответствовать ГОСТам. Из профильного закона вычеркнут норму, обязывающую производителей соблюдать национальные стандарты.

Кроме того, с сегодняшнего дня россиянам, которые живут рядом с лесом, надо будет следить за пожарной безопасностью лесного массива. Им придется очистить свой участок от сухих веток и других легко-воспламеняющихся материалов на полосе не менее 10 м от деревьев. Кроме того, им необходимо установить противопожарный барьер шириной не менее 0,5 м, чтобы отгородить собственность от леса.

 

Источник Маяк




Последние новости Тольятти

01 марта
16:07
Празднование Дня защитника Отечества переносить не будут

Госдума отказать это делать...

01 марта
15:19
Житель Самарской области задолжал за тепло 677 тыс руб

В компании "Т Плюс" сформировали список "рекордсменов" по долгам...

01 марта
15:15
Тольяттинская ДМШ №4 приглашает на интересный концерт

В основе исполнения – идея коллективной импровизации на известные классические, джазовые, народные и популярные темы...

01 марта
15:05
В ГИБДД разработали правила для инспекторов на случай предложения взятки

Новый регламент вступит в действие с 1 апреля...

01 марта
14:07
За разговоры по телефону за рулем будут лишать прав

В Великобритании...

01 марта
13:56
43,5 тыс тонн противогололедной смеси попало на тольяттинские дороги этой зимой

За содержание магистральных дорог города отвечает компания «ЭкоСфера»...

01 марта
13:41
В Самарской области появился первый официальный коллектор

Это фирма «Легал Коллекшн»...
 

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+