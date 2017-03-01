Так, бесплатная приватизация жилья для граждан страны станет бессрочной. Изначально она должна была завершиться сегодня.
Что касается других нововведений, алкоголю разрешат не соответствовать ГОСТам. Из профильного закона вычеркнут норму, обязывающую производителей соблюдать национальные стандарты.
Кроме того, с сегодняшнего дня россиянам, которые живут рядом с лесом, надо будет следить за пожарной безопасностью лесного массива. Им придется очистить свой участок от сухих веток и других легко-воспламеняющихся материалов на полосе не менее 10 м от деревьев. Кроме того, им необходимо установить противопожарный барьер шириной не менее 0,5 м, чтобы отгородить собственность от леса.
Источник Маяк
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