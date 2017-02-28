Его обнаружили у заброшенного двухэтажного дома на ул. Митерева, 5 в субботу, 25 февраля. Полиция пл данному факту назначила проверку.

По мнению эксперта, прибывшего на место происшествия, давность смерти неизвестного - около семи лет, пишет Волга ньюс .

