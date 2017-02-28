Его обнаружили у заброшенного двухэтажного дома на ул. Митерева, 5 в субботу, 25 февраля. Полиция пл данному факту назначила проверку.
По мнению эксперта, прибывшего на место происшествия, давность смерти неизвестного - около семи лет, пишет Волга ньюс.
Он госпитализирован с черепно-мозговой травмой
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Свои посты до конца года могут покинуть руководители Приморья, Санкт-Петербурга и нашей губернии
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Авария произошла накануне вечером на автодороге Самара-Чапаевск (фото)
2 марта здесь состоится финал конкурса красоты и интеллекта «Мистер и Мисс ТГУ-2017».