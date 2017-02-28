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28 февраля 2017
08:32:35

В жилом районе Самары найден человеческий череп

Его обнаружили у заброшенного двухэтажного дома на ул. Митерева, 5 в субботу, 25 февраля. Полиция пл данному факту назначила проверку.
По мнению эксперта, прибывшего на место происшествия, давность смерти неизвестного - около семи лет, пишет Волга ньюс.
 




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