По данным январских зимних маршрутных учетов, в заповеднике обитает около 165 кабанов и 130 лосей. Значительно меньше косуль. Живут они скрытно, небольшими группами по 3-5 особей. Так легче прокормиться и остаться незамеченными для хищников. Их численность — не более 30-35 голов. Из крупных хищных в заповеднике обитают рыси. Их численность не превышает 2-3 особей. Волки не отмечались уже несколько лет. В зависимости от погодных условий, зимние маршрутные учеты проводятся дважды в год – в январе и феврале.