Инспекторы ДПС остановили вазовскую «12» за нарушение правил, а от сидевшей за рулем 35-летней дамы почувствовали запах алкоголя. Экспертиза подтвердила, что женщина управляла машиной в нетрезвом состоянии.

Причем, выяснилось, что в ноябре 2017 года жительница города была привлечена к ответственности за отказ пройти процедуру медицинской проверки на трезвость. Теперь гражданке грозит уже уголовное наказание и максимум 2 года тюрьмы.