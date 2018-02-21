Инспекторы ДПС остановили вазовскую «12» за нарушение правил, а от сидевшей за рулем 35-летней дамы почувствовали запах алкоголя. Экспертиза подтвердила, что женщина управляла машиной в нетрезвом состоянии.
Причем, выяснилось, что в ноябре 2017 года жительница города была привлечена к ответственности за отказ пройти процедуру медицинской проверки на трезвость. Теперь гражданке грозит уже уголовное наказание и максимум 2 года тюрьмы.
Сегодня в матче ¼ подопечные Олега Знарка разгромили норвежцев
Полеты в столицу итальянского региона Эмилия-Романья будет выполнять авиакомпания «Уральские Авиалинии»
Основная цель визита - оценить готовность Самары к предстоящему футбольному первенству планеты.
Это случилось накануне вечером
Готовится соответствующий законопроект.
Об этом заявил представитель департамента городского хозяйства Сергей Соловьев.
ДТП произошло в 50 км от Сызрани