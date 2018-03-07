С 12 по 23 марта вести прием горожан будут специалисты самарской областной клинической больницы имени Т.И. Ерошевского. Комплексы разместят на территории ГБУЗ СО "Жигулевская ЦГБ" (г.Жигулевск, ул. Первомайская, 10).
Врачи будут принимать пациентов с различной патологией органов зрения в будние дни с 9.00 до 14.00 по предварительной записи. Ее осуществляют офтальмологи поликлиник по месту прикрепления полиса ОМС. Необходимо также направление от лечащего врача.
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