С 12 по 23 марта вести прием горожан будут специалисты самарской областной клинической больницы имени Т.И. Ерошевского. Комплексы разместят на территории ГБУЗ СО "Жигулевская ЦГБ" (г.Жигулевск, ул. Первомайская, 10).

Врачи будут принимать пациентов с различной патологией органов зрения в будние дни с 9.00 до 14.00 по предварительной записи. Ее осуществляют офтальмологи поликлиник по месту прикрепления полиса ОМС. Необходимо также направление от лечащего врача.