слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
20 февраля 2017
15:54:29

В Жигулевске мальчик на ледянке скатился под колеса машины

ДТП было зарегистрировано накануне в 15:10 на улице Сосновой в городе Жигулевск. Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 20-летний водитель автомобиля «Lada Granta» допустил наезд на 8-летнего мальчика, внезапно выкатившегося на проезжую часть на ледянке.

В результате ДТП ребенок получил травмы, с которыми был доставлен в городскую больницу. После оказания медицинской помощи мальчик отпущен домой.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилист находился в трезвом состоянии. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка.




Последние новости Тольятти

20 февраля
16:05
В ГИБДД сообщили подробности ДТП с тремя пострадавшими в тольяттинской Зоне Отдыха

По данным инспекторов, спровоцировал аварию 61-летний водитель автомобиля «Киа»...ФОТО

20 февраля
15:50
В тольяттинских дворах сбиты двое детей

Пострадали 6-летний мальчик и 12-летняя девочка...

20 февраля
15:49
Почти все школы в России перейдут 1-го сентября на новые учебники истории

Об этом сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева...

20 февраля
15:24
8-летняя девочка погибла от удара током, разговаривая по мобильнику во время его зарядки

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок скончался...

20 февраля
15:13
Тот самый «дуб Комзина», «ночная ведьма» и последний уцелевший барак

Тольяттинцам совершенно бесплатно расскажут и покажут исторические места нашего города...

20 февраля
12:52
Какие дороги Тольятти будут отремонтированы в этом году

В мэрии предоставили список всех участков магистралей, на которых с 10 марта можно будет увидеть спецтехнику...

20 февраля
12:50
10 марта определится компания, которая займется ремонтом дорог в Тольятти в новом сезоне

Объявлен аукцион по определению подрядчика...

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+