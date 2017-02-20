ДТП было зарегистрировано накануне в 15:10 на улице Сосновой в городе Жигулевск. Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 20-летний водитель автомобиля «Lada Granta» допустил наезд на 8-летнего мальчика, внезапно выкатившегося на проезжую часть на ледянке.

В результате ДТП ребенок получил травмы, с которыми был доставлен в городскую больницу. После оказания медицинской помощи мальчик отпущен домой.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилист находился в трезвом состоянии. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка.