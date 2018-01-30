На очередной такой пожар огнеборцы выезжали накануне вечером: на улице Первомайской вспыхнул пустующий уже барак. Возгорание потушили, но случай далеко не первый.

Кто устраивает поджоги и зачем, правоохранительные органы города сейчас пытаются выяснить. В администрации города обратились за помощью к жителям.

При обнаружении подозрительных лиц, совершающих противоправные действия, сообщайте незамедлительно об этом в полицию по телефону 8(84862) 2-23-90, с мобильного набирайте 102 или звоните в отдел общественной безопасности администрации Жигулевска 2-12-02.