На очередной такой пожар огнеборцы выезжали накануне вечером: на улице Первомайской вспыхнул пустующий уже барак. Возгорание потушили, но случай далеко не первый.
Кто устраивает поджоги и зачем, правоохранительные органы города сейчас пытаются выяснить. В администрации города обратились за помощью к жителям.
При обнаружении подозрительных лиц, совершающих противоправные действия, сообщайте незамедлительно об этом в полицию по телефону 8(84862) 2-23-90, с мобильного набирайте 102 или звоните в отдел общественной безопасности администрации Жигулевска 2-12-02.
ДТП произошло примерно в 10-30 в Хворостянском районе
На общественные слушания повторно выносится вопрос строительства в Комсомольском районе завода железобетонных конструкций
Производить он будет медную катанку и проволоку из нее.
Из школы вышел, а домой не вернулся
Двое мужчин осуществляли звонки жителям различных регионов России
17-летний Илья Рудольф отстаивал честь Самарской области на соревнованиях по самбо в городе Кстовои получил перелом шеи
Три уголовных дела возбуждено по фактам незаконной добычи водных биоресурсов