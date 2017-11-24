Мероприятие пройдёт 1 декабря в Кремле.
FIFA официально заявила, что ассистировать на жеребьёвке будут арегентинец Диего Марадона, уругваец Диего Форлан, бразилец Кафу, итальянец Фабио Каннаваро, француз Лоран Блан, испанец Карлес Пуйоль, англичанин Гордон Бэнкс и вице-президент РФС Никита Симонян.
Вести церемонию будут российская журналистка Мария Командная и бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер.
Источник Говорит Москва
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