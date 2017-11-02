Юные художники разместятся в аудиториях, которые после сокращения количества студентов вуза теперь не используются. Об этом «Дню города » рассказала руководитель департамента культуры горадминистрации Наталья Тонковидова.

По словам чиновницы, поскольку основное здание школы искусств, из которой за годы выросла консерватория, более приспособлено для занятий, чем помещение в жилом доме, педагоги художественной школы хорошо приняли идею переезда.

«Некоторые решения, может быть, кажутся на первый взгляд радикальными. Но если смотреть с точки зрения права, охраны, обеспечения услугой, они оказываются не такие уж «вредными», — отметила Тонковидова.