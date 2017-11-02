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02 ноября 2017
12:07:02

В здание тольяттинской консерватории переезжает школа искусств

Юные художники разместятся в аудиториях, которые после сокращения количества студентов вуза теперь не используются. Об этом «Дню города» рассказала руководитель департамента культуры горадминистрации Наталья Тонковидова.

По словам чиновницы, поскольку основное здание школы искусств, из которой за годы выросла консерватория, более приспособлено для занятий, чем помещение в жилом доме, педагоги художественной школы хорошо приняли идею переезда.

«Некоторые решения, может быть, кажутся на первый взгляд радикальными. Но если смотреть с точки зрения права, охраны, обеспечения услугой, они оказываются не такие уж «вредными», — отметила Тонковидова.




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