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25 декабря 2017
11:57:24

В заповедной зоне «Самарской Луки» браконьеры убили взрослого лося

Как сообщает пресс-служба нацпарка, это случилось в минувшую субботу. Было установлено, что охотники на месте распотрошили тушу убитого зверя, а затем отвезли в частный дом села Рождествено. Восстановить картину произошедшего не составило труда: от места преступления до дома по снегу вел кровавый след. Сотрудники парка вызвали на место преступления полицию и зарегистрировали факт браконьерства.

Прибывшая экспертная группа УВД зафиксировала внешние улики – следы крови и машину в которой находился таз также со следами крови, а производить обыск и досмотр дома и двора, где были основные улики преступления, сотрудники полиции отказались.

Сотрудники нацпарка выражают опасения, что в скором времени все следы преступления и серьезные улики будут уничтожены, и в возбуждении уголовного дела будет отказано.

В настоящее время у инспекторов есть неоспоримые доказательства нарушения режима и конкретные подозреваемые. Беспокоит лишь бездействие правоохранительных органов и их попустительство в отношении групп браконьеров, беззастенчиво (и не один год) действующих на территории «Самарской Луки». Расследование правонарушений либо затягивается, либо не доходит до суда, либо в редких случаях доведения до суда сходит с рук правонарушителям.

Не так давно назад по решению суда были признаны невиновными «случайно проезжающие», утверждавшие, что нашли в мешках на дороге мясо уже разделанного лося. Несколько лет назад осталось безнаказанным убийство 10 кабанов по причине утерянных в ходе следствия улик. Дает сбои правоохранительная система и в случае с правонарушением в селе Жигули.

Инспекторы заметили на территории нацпарка человека с ружьем и на снегоходе, который скрылся от погони в одном и производственных зданий. Чувствуя свою безнаказанность, браконьеры продолжают нарушать режим парка, сокращая численность животных.

Неужели никто не в силах оказать помощь национальному парку «Самарская Лука» и остановить беспредел браконьеров?

 




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