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25 октября 2017
08:49:11

В загрязнении воздуха аммиаком подозревают три тольяттинских предприятия

Это  «КуйбышевАзот», «СИБУР Тольятти» и «Аком-инвест». Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской области. Его руководитель Махмуд Калиматов выступил с докладом об экологической ситуации в регионе в Самарской Губернской Думе.

Он отметил, что зачастую предприятия не выполняют условия предупреждения о неблагоприятных метеорологических условиях. Либо осуществляют несанкционированный выброс вредных веществ в выходные дни и ночное время при проведении ремонта оборудования и реконструкции. В нынешнем году от жителей Тольятти в Управление поступило более 200 жалоб на недопустимый уровень загрязнения атмосферного воздуха.

Махмуд Калиматов добавил, что 75% объектов комплекса очистных сооружений в городских и сельских населенных пунктах Самарской области требуют реконструкции или капитального ремонта, а 15% - вообще не действуют.

Кроме того, в 14 из 27 муниципальных районов отсутствуют санкционированные объекты размещения отходов. Вопросы экологии вызвали особую обеспокоенность депутатов. Было решено создать рабочую группу, которая всерьез займется поисками решения этих проблем.




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