Она позволяет злоумышленникам запускать произвольный код для взлома операционной системы, разработчики которой обещали пользователям «оптимизацию безопасности и повышение производительности».
Эксперты по безопасности из компании Google’s Project Zero отправили отчет о находке в Microsoft еще в январе. Там пообещали закрыть брешь в системе, однако спустя три месяца так и не исправили уязвимость, поэтому специалистам пришлось опубликовать информацию в открытом доступе.
Отмечается, что пользователи обычной Windows 10 и более ранних версий могут не опасаться взломов.
Источник Эхо Москвы
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