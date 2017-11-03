ДТП произошло накануне, сообщили в полиции, 42-летний водитель автомобиля «Ford» выехал на «встречку», не заметив несущийся в противоположном направлении «КАМАЗ». В результате ДТП получили телесные повреждения пассажиры иномарки – 35 летняя женщина, мальчики 3 и 10 лет.
Все они были доставлены бригадой «скорой помощи» в больницу. Врачи приняли решение о госпитализации пострадавших. В полиции также отметили, что после столкновения отделившимися деталями легковушки был поврежден проезжавший мимо автомобиль ВИС. По факту аварии проводится проверка.
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