Об этом сообщили в департаменте общественной безопасности мэрии, ссылаясь на сводки поисково-спасательной службы региона. Каждую неделю ведомство проводит операции по спасению дрейфующих на льдине или провалившихся под лед рыбаков. Из промоин также достают и автомобили.



Департамент общественной безопасности мэрии Тольятти напоминает, что выход на лед опасен для жизни. Места на водных объектах общего пользования, где запрещен переход (переезд) по льду:



1. Водная акватория судоходного канала Комсомольского района:

— причал паромной переправы п. Шлюзовой;

— причал паромной переправы п/о Копылово.



2. Водная акватория набережной Комсомольского района:

— Порт Тольятти;

— Набережная Комсомольского района.



3. Судоходный канал микрорайона Федоровка Комсомольского района: береговая линия судового канала (садоводческие некоммерческие товарищества по проезду 1-й Береговой, ул. Кооперативной).



4. Водная акватория п/о Копылово в районе водосливной платины Жигулевской ГЭС Комсомольского района.



5. Западная часть водной акватории Куйбышевского водохранилища прилегающая к памятнику Татищеву.



6. Водная акватория судового канала базы отдыха «Дружба» Центрального района: стоянка для автотранспорта кафе «Волжский замок».



7. Водная акватория муниципального пляжа Центрального района: стоянка для автотранспорта.



8. Водная акватория прибрежного парка (Западный пляж) Автозаводского района: набережная около кафе Жара.



9. Водная акватория прибрежного парка (Восточный пляж) Автозаводского района: набережная около кафе Причал.



10. Водная акватория пирса Спортгавань Автозаводского района: береговая линия, прилегающая к клубу Моржей.



11. Внутренние водоемы в границах городского округа Тольятти:

— озеро около АТП-3;

— озеро Восьмерка;

— каскад Васильевских озер до Обводного шоссе.



Что делать, если вы провалились под лед:

— Не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание.

— Широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой.

— По-возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет Вас под лед.

— Попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу. Если лед выдержал, медленно, откатится от кромки и ползти к берегу.

— Передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.



Оказание помощи пострадавшему, провалившемуся под лед:

— Вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду.

— Подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки.

— Сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность.

— Если вы не один, то лечь на лед и двигаться друг за другом.

— Подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них.

— За 34 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или шарф или любое другое подручное средство.

— Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете провалиться.

— Осторожно вытащить пострадавшего на лед, и вместе с ним ползком выбираться из опасной зоны.

— Доставить пострадавшего в теплое (отапливаемое) помещение. Оказать ему помощь: снять и отжать всю одежду, по возможности переодеть в сухую одежду и укутать полиэтиленом (возникнет эффект парника).

— Вызвать скорую помощь.



Оказание первой медицинской помощи пострадавшему:

— При попадании жидкости в дыхательные пути, пострадавшему необходимо очистить полость рта, уложить его животом на колено так, чтобы голова свисала к земле и энергично нажимая на грудь и спину, удалить воду из желудка и легких.

— Приступить к выполнению искусственного дыхания.

— Немедленно вызвать скорую медицинскую помощь.



Время безопасного пребывания человека в воде:

— При температуре воды 24°С время безопасного пребывания: 7-9 часов.

— При температуре воды 5-15°С — от 3,5 до 4,5 часов.

— Температура воды 2-3°С становится не безопасной для человека через 10-15 мин.



При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей 112 (все операторы сотовой связи).