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22 марта 2018
07:41:09

В Viber и Telegram появятся информационные каналы «Самара-Арены»

Оргкомитет «Россия-2018» запускает их для каждого стадиона – участника чемпионата мира по футболу.  Каналы в режиме реального времени будут сообщать последние новости о событиях на спортобъекте и возле него, помогут зрителям правильно подготовиться к посещению матча, расскажут, как работает стадион в день игры, какие предметы запрещено проносить с собой, где находятся и как работают камеры хранения и пропускные пункты для входа на стадион. 

Кроме того, с помощью этих каналов можно будет получить полную информацию о транспортной доступности арены: маршрутах общественного транспорта, в том числе бесплатных, перекрытиях и изменениях схем дорожного движения.

Посетители матча также узнают, какие сервисы и развлечения будут доступны на «последней миле» перед стадионом и на самой арене: например, где можно сфотографироваться с Официальным Талисманом турнира волком Забивакой™, где проходят активации и конкурсы от Спонсоров ЧМ-2018 и Партнеров FIFA, как получить доступ к гольфкару (в случае если вы маломобильный зритель).

 Наконец, мессенджер-каналы стадионов расскажут зрителям о порядке выхода со стадиона и режиме работы общественного транспорта после окончания матча.

 До Чемпионата мира каналы всех стадионов будут работать в тестовом режиме.

 На товарищеском матче сборной России с национальной командой Бразилии в Москве 23 марта будут работать мессенджер-каналы стадиона «Лужники» (http://vb.me/mlu_stadium и http://t.me/mlu_stadium). А каналы «Стадиона Санкт-Петербург» (http://vb.me/spb_stadium и http://t.me/spb_stadium) расскажут о событиях на арене и возле нее во время встречи россиян со сборной Франции в Санкт-Петербурге 27 марта. Подписывайтесь на эти каналы и будьте в курсе всех новостей на стадионе в дни матчей.

Узнать адреса каналов всех стадионов ЧМ-2018 в Viber и Telegram можно тут.




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