Один из сценариев предполагает постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, а для мужчин — до 65 лет. Согласно другому варианту пенсионный возраст могут уравнять, установив его на 63 годах. Однако второй вариант менее вероятен.
Источник издания сообщает, что объявить детали пенсионной реформы могут в 2018 году.
При этом в пресс-службе Минтруда «Известиям» заявили, что решение о повышении пенсионного возраста ещё не принято. Это подтвердил пресс-секретарь вице-премьера Ольги Голодец. Кроме того, в Минтруда напомнили о заявлении главы ведомства, который отмечал, что момент для повышения пенсионного возраста не настал.
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