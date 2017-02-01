Об этом сообщают « Известия » со ссылкой на источники, близких к правительству. По данным издания, в настоящее время решается вопрос, когда объявить о решении, а также о параметрах повышения пенсионного возраста.

Один из сценариев предполагает постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, а для мужчин — до 65 лет. Согласно другому варианту пенсионный возраст могут уравнять, установив его на 63 годах. Однако второй вариант менее вероятен.

Источник издания сообщает, что объявить детали пенсионной реформы могут в 2018 году.

При этом в пресс-службе Минтруда «Известиям» заявили, что решение о повышении пенсионного возраста ещё не принято. Это подтвердил пресс-секретарь вице-премьера Ольги Голодец. Кроме того, в Минтруда напомнили о заявлении главы ведомства, который отмечал, что момент для повышения пенсионного возраста не настал.