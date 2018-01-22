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22 января 2018
13:40:17

В Узбекистане врачи нашли 16 швейных иголок в теле младенца

Инцидент произошёл в Ферганской области.

За помощью к медикам обратилась мать одиннадцатимесячного ребёнка. Рентген показал, что в разных частях тела пациента находится 16 иголок. Врачи провели срочную операцию и достали 13 предметов, остальные планируется извлечь чуть позже. Сейчас младенец находится в реанимации.

В министерстве здравоохранения республики отметили, что иглы в организме ребёнка находились на протяжении полутора месяцев. Учитывая этот факт, а также возраст пациента, сам он проглотить швейные принадлежности не мог, поэтому к расследованию подключили правоохранителей.

Источник Говорит Москва




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