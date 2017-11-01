В ГИБДД сообщили подробности. Из материалов инспекторов ДПС следует, что водитель «Гранты» не предоставил преимущество в движении автомашине "FIAT", в результате чего произошло столкновение. В итоге травмы получил пассажир вазовской легковушки - 9-летний мальчик, он доставлен в ближайшую больницу.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.