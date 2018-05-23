На рассмотрение Госдумы внесен соответствующий законопроект, рассказал глава Верховного суда Вячеслав Лебедев. Он отметил, что эта инициатива позволит сократить число преступлений, предусматривающих в качестве наказания лишение свободы.
Лебедев обратил внимание на то, что к такому наказанию ежегодно приговаривают около 40 тысяч человек. В Верховном суде считают, что это слишком много. По мнению его представителей, наказания для многих преступлений могли бы быть мягче, что позволило бы снизить число заключенных в стране.
В связи с этим ВС занимался разработкой законопроекта с конца прошлого года.
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