Вся она была либо некачественной, либо санкционной, то есть, запрещенной к ввозу на территорию России. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Там подвели итоги деятельности за 2016 год. Проведено свыше тысячи контрольно-надзорных мероприятий, возбуждено более 500 административных дел, наложено административных взысканий в виде штрафов на сумму свыше 33 млрд рублей.

В ходе проведения мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов отобрано 749 проб поднадзорной продукции, в том числе, 7 проб продукции, выработанной на предприятиях стран Таможенного союза.

В 93 случаях выявлено несоответствие продукции животного происхождения и кормов по безопасности и качеству. По результатам на 10 предприятиях был введен режим усиленного лабораторного контроля.

В Самарской области имеется 269 предприятия занимающихся разведением, содержанием свиней, убоем, переработкой и хранением свиноводческой продукции. Из них: к III компартменту отнесено 7 предприятий, ко II компартменту 3 предприятия, остальные к I.

В Реестр предприятий Таможенного союза внесено 87 предприятий животноводческой деятельности, в том числе, в 2016 году – 12.

За 2016 год выдано 17 лицензий на осуществление фармацевтической деятельности, в результате контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, выявлено и уничтожено 43 единицы контрафактной продукции.

За 2016 год выдано 45 тыс. фитосанитарных документов, проконтролировано 1780 тыс. тонн и 445200 тыс. штук подкарантинных грузов, в том числе, 183 партии семенного материала, общей массой 1026,75 тонн, в 54 партиях семенного материала показатели качества семян не соответствовали нормативным требованиям. Обследовано 125000 га земель различного целевого назначения, с целью установить фитосанитарное состояние.

Установлено 5100 случаев обнаружения карантинных объектов. Выявлено 8,188 т некачественной и опасной крупы и зерна.

В рамках проведения мероприятий по государственному земельному надзору обследовано более 150 тыс.га земель сельскохозяйственного назначения. Вовлечены в сельскохозяйственный оборот 531,8 га пашни.

Сотрудники Управления приняли участие в рассмотрении более 60 дел в арбитражных судах различных инстанций (о признании незаконными и отмене постановлений о назначении административного наказания, о привлечении к административной ответственности и т.д.). В 90% случаев решения арбитража вынесены в пользу Управления.

Стоить отметить, что Управление, продолжило, начатую в прошедшем году работу, связанную с оспариванием действий по уничтожению «санкционной» продукции. Так, Решение Арбитражного суда Самарской области по делу А55-22441/2015, которым было отказано ЗАО «ТД Перекресток» в признании незаконными действий Управления Россельхознадзора по Самарской области, было проверено Одиннадцатым арбитражным апелляционным судом, Арбитражным судом Поволжского округа и Верховным судом РФ – все они подтвердили правомерность действий Управления.

Также, в судебном порядке, трижды подтверждены полномочия Управления Россельхознадзора по Самарской области в области контроля и надзора за молочной продукцией.

В судах общей юрисдикции оставлено в силе 95 % Постановлений и 100 % Предписаний Управления.

Кроме того, Управлением активизирована работа по возмещению вреда, причиненного окружающей среде – землям сельскохозяйственного назначения:

- 2 исковых заявления к ООО «Торговый дом «Локомотив» о восстановлении нарушенного состояния земельных участков удовлетворены Арбитражным судом Республики Татарстан (для принудительного исполнения материалы переданы в службы судебных приставов);

- также в адрес ООО «ТД «Локомотив» направлено 10 претензий с требованием в добровольном порядке восстановить нарушенное состояние земельных участков. До конца 2016 года по этим делам будет направлено 10 исковых заявлений в Арбитражный суд Республики Татарстан;

- добровольно, на стадии судебного производства, нарушенный сельскохозяйственный земельный участок восстановлен ООО «Фирма «Строительно-монтажные услуги»;

- АО «Самаранефтегаз» на стадии судебного производства добровольно перечислило в доход бюджета возмещение вреда, причиненного окружающей среде, на общую сумму более 500 000 рублей.