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31 января 2017
10:19:09

В убийстве девушки в центре Сызрани подозревают ее мужа

Как мы уже сообщали, трагедия произошла накануне. По предварительным данным, девушка погибла от удара ножом в сердце. Предполагаемый убийца задержан.

Преступление было совершено около 18:30 у входа в магазин «Пятерочка» на улице Победы. Как утверждают очевидцы, преступлению предшествовал конфликт на бытовой почве между погибшей, ее отцом и 35-летним мужем. Девушка 1981 года рождения погибла после проникающего удара ножом в область сердца.
Как пишет группа "Происшествия Тольятти", выйдя из магазина, местная жительница обнаружила, что у ее машины проколоты колеса и позвала на помощь отца. Во время ремонта к ним подошел супруг погибшей, завязался словесный конфликт, переросший в драку. После этого девушка получила не менее семи ударов ножом.

На месте ЧП работали полицейские и следователи, выясняя обстоятельства происшествия. Известно, что момент преступления мог попасть на видеорегистратор припаркованного поблизости автомобиля, а также на камеры наружного наблюдения магазина.




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