Инцидент произошел на участке шоссе между городами Мугла и Денизли на юго-западе страны. Пострадали не менее 18 человек.

Ранее сообщалось, что в попавшем в ДТП автобусе ехали россияне. Однако, как стало известно, это были граждане Украины, россиян там не было, передает РИА Новости .