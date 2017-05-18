Инцидент произошел на участке шоссе между городами Мугла и Денизли на юго-западе страны. Пострадали не менее 18 человек.
Ранее сообщалось, что в попавшем в ДТП автобусе ехали россияне. Однако, как стало известно, это были граждане Украины, россиян там не было, передает РИА Новости.
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