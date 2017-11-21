Факт реализации товара задокументировали сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. Аналогичные торговые точки полицейские выявили на территории Самары. При проверке обнаружены и изъяты устройства с незаконно нанесенным товарным знаком.
В отношении 23-летнего ранее не судимого жителя Самары — владельца торговых точек, возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишения свободы на срок до двух лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона. Правоохранители устанавливают канал поставки поддельных устройств.
Ущерб, причиненный правообладателям товарного знака, составил более 1 млн рублей.
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