Положительное решение принято по компаниям: «БИСКО ТТИ», МЦ «Губерния» и «КОЛОРАНТ-Т». Первая занимается производством мучных кондитерских изделий и макарон. Вторая – «оказанием медицинских услуг, обладающих необходимыми конкурентоспособными качествами», говорится в пресс-релизе. «КОЛОРАНТ-Т» планирует изготавливать в Тольятти мастербатчи и полимерные изделия.
Таким образом, на сегодняшний день одобрено уже 18 заявок. Тольятти еще больше укрепляет свои позиции и удерживает лидерство среди всех ТОРов страны, заявили в городской администрации.
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