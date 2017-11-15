Положительное решение принято по компаниям: «БИСКО ТТИ», МЦ «Губерния» и «КОЛОРАНТ-Т». Первая занимается производством мучных кондитерских изделий и макарон. Вторая – «оказанием медицинских услуг, обладающих необходимыми конкурентоспособными качествами», говорится в пресс-релизе. «КОЛОРАНТ-Т» планирует изготавливать в Тольятти мастербатчи и полимерные изделия.

Таким образом, на сегодняшний день одобрено уже 18 заявок. Тольятти еще больше укрепляет свои позиции и удерживает лидерство среди всех ТОРов страны, заявили в городской администрации.