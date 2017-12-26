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26 декабря 2017
11:46:59

В ТОР «Тольятти» попросились еще два резидента

Сегодня в Самаре состоялась комиссия по рассмотрению заявок. Она приняла положительное решение по двум компаниям: ООО «Директ Бизнес Солюшн» и ООО Мясокомбинат «Лада». Певрая планирует вывести на рынок мультиплатформу клиентского сервиса, которая интегрируется с телефоном, электронной почтой, веб-сайтом компании, мобильным приложением и онлайн-чатом.

С 14 декабря компания получила статус резидента технопарка «Жигулевская долина» и размещается там. Она планирует создать свыше полутора тысяч рабочих мест. Проект мясокомбината «Лада» – это модернизация и расширение действующего производства. Здесь появится еще 115 вакансий.

Как рассказали в администрации, всего на сегодняшний день одобрена 21 заявка, и Тольятти реализовал планы по привлечению не менее 20 резидентов в первый год работы территории опережающего развития.




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