Сегодня в Самаре состоялась комиссия по рассмотрению заявок. Она приняла положительное решение по двум компаниям: ООО «Директ Бизнес Солюшн» и ООО Мясокомбинат «Лада». Певрая планирует вывести на рынок мультиплатформу клиентского сервиса, которая интегрируется с телефоном, электронной почтой, веб-сайтом компании, мобильным приложением и онлайн-чатом.

С 14 декабря компания получила статус резидента технопарка «Жигулевская долина» и размещается там. Она планирует создать свыше полутора тысяч рабочих мест. Проект мясокомбината «Лада» – это модернизация и расширение действующего производства. Здесь появится еще 115 вакансий.

Как рассказали в администрации, всего на сегодняшний день одобрена 21 заявка, и Тольятти реализовал планы по привлечению не менее 20 резидентов в первый год работы территории опережающего развития.