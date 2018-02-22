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22 февраля 2018
07:19:25

В ТОР Тольятти появился еще один резидент

Подписано соглашение с компанией с ООО «ВолгаГофроПак+», которая намерена реализовать в Автограде проект производства трехслойного упаковочного гофрокартона и гофрокоробов. Планируемый объем инвестиций - более 20 млн рублей. Уже в первый год работы новое предприятие создаст 63 новых рабочих места. Общий объем выпускаемой продукции должен составить около 8 млн квадратных метров гофрокартона в год (это примерно 16 млн коробов). При этом реализовывать продукцию планируется как в Самарской области, так и за ее пределами.

«Для нас условия и льготы, которые предоставляет нам статус резидента ТОР «Тольятти», очень привлекательны. Мы рассчитываем, что они позволят нам выйти в лидеры в Поволжье» - прокомментировал Станислав Питьёв – директор ООО «ВолгаГорфоПак+».

Напомним, по состоянию на 21.02.2018 в комиссию по рассмотрению заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти» поступило

25 заявок. 20 компаний уже включены в реестр резидентов территорий опережающего развития, созданных на территориях моногородов РФ, 2 заявки (в том числе «ООО «ВолгаГорфоПак+») направлены в МЭР РФ для включения в реестр, несколько заявок находятся в работе в областном Правительстве. По 22 одобренным заявкам общий объем инвестиций составляет

4,4 млрд. руб. с планом создания 3476 новых рабочих мест.

Как отметил врио вице-губернатора – министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко – пятая часть всех резидентов территорий опережающего развития России является резидентами ТОР «Тольятти». По состоянию на 21.02.2018 из 108 резидентов, включенных в реестр резидентов территорий опережающего развития, созданных на территориях моногородов РФ, 20 резидентов ТОР «Тольятти», 21 – «Набережные Челны», по 8 в ТОР «Гуково» и в ТОР «Кумертау».

«Пока еще не все резиденты из числа тех, с кем подписаны соглашения, приступили к реализации проектов, однако подготовительный этап пройден и мы сейчас ожидаем интенсивной работы. В 2018 году все резиденты должны выйти на промышленные площадки и показать первый результат, по некоторым компаниям ожидаем запуск производств», - прокомментировал Александр Кобенко.

Фото пресс-служба Правительства губернии




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