слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
11 января 2018
07:57:36

В ТОР «Тольятти» официально появился еще один резидент

 Новый статус получило ООО «Директ Бизнес Солюшн». Это уже двадцатая компания, пополнившая ряды предприятий, способных поднять волну экономического роста и снизить безработицу в нашем городе. И.о. губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, присутствовавший на подписании документа  в администрации, отметил важность работы нового резидента для экономики Тольятти.

ООО «Директ Бизнес Солюшн» - самый крупный участник тольяттинского ТОРа. Его проект «Телеперформанс» планирует выведение на рынок мультиплатформы клиентского сервиса, которая интегрируется с телефоном, электронной почтой, веб-сайтом компании, мобильным приложением и онлайн-чатом. С 14 декабря компания базируется на территории технопарка «Жигулевская долина» и размещается там. Общая стоимость проекта — более 442 млн. рублей. Количество планируемых рабочих мест – 1590.

Екатерина Осина – генеральный директор ООО «Директ Бизнес Солюшн», пояснила, кто может получить рабочее место в их компании:

 - Наша целевая аудитория довольно обширна, никаких возрастных ограничений для работы в «Телеперформанс» не существует.

Для того, чтобы работать у нас, вам необходимо обладать компьютерными навыками, уметь общаться с людьми, и, конечно, приветствуется наличие специфических знаний в области технологий, IT-сферы, иностранных языков. Приоритета в каких-то специальностях или профессиях нет – наша работа подойдет всем.

В процессе работы сотрудников будут непрерывно обучать, позволяя подготовиться к дальнейшему карьерному росту. Для этих целей в компании есть тренерский отдел из 150 человек. Полностью закрыть вакансии планируется в течение четырех лет.




Последние новости Тольятти

11 января
9:50
В нынешнем году АВТОВАЗ снова примет участие в Международном Московском автосалоне

На этой выставке российский производитель традиционно демонстрирует свои новинки

11 января
9:12
В Тольятти вновь собрался городской Совет директоров предприятий

Заседание состоялось накануне в администрации

11 января
9:07
Госдеп США рекомендовал американцам избегать поездок в Россию

У нас повышенный уровне опасности

11 января
8:42
МРОТ и прожиточный минимум сравняются 1 мая

Минтруд в ближайшее время подготовит соответствующий законопроект

11 января
8:22
В Тольятти возвращается «Ночной Open Race»

Сегодня на автодроме КВЦ пройдут синхронные ледовые гонки в классе «Национальный»

11 января
7:25
Роспотребнадзор предлагает тольяттинцам пожаловаться на качество продуктов в Самарской области

В региональном Управлении работает горячая линия

11 января
7:20
Тольяттинцев приглашают на «Зимний вечер у рояля»

Концерт пройдет в это воскресение, 14 января, в ДК «Тольяттиазот».


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+