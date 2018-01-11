Новый статус получило ООО «Директ Бизнес Солюшн». Это уже двадцатая компания, пополнившая ряды предприятий, способных поднять волну экономического роста и снизить безработицу в нашем городе. И.о. губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, присутствовавший на подписании документа в администрации, отметил важность работы нового резидента для экономики Тольятти.

ООО «Директ Бизнес Солюшн» - самый крупный участник тольяттинского ТОРа. Его проект «Телеперформанс» планирует выведение на рынок мультиплатформы клиентского сервиса, которая интегрируется с телефоном, электронной почтой, веб-сайтом компании, мобильным приложением и онлайн-чатом. С 14 декабря компания базируется на территории технопарка «Жигулевская долина» и размещается там. Общая стоимость проекта — более 442 млн. рублей. Количество планируемых рабочих мест – 1590.

Екатерина Осина – генеральный директор ООО «Директ Бизнес Солюшн», пояснила, кто может получить рабочее место в их компании:

- Наша целевая аудитория довольно обширна, никаких возрастных ограничений для работы в «Телеперформанс» не существует.

Для того, чтобы работать у нас, вам необходимо обладать компьютерными навыками, уметь общаться с людьми, и, конечно, приветствуется наличие специфических знаний в области технологий, IT-сферы, иностранных языков. Приоритета в каких-то специальностях или профессиях нет – наша работа подойдет всем.

В процессе работы сотрудников будут непрерывно обучать, позволяя подготовиться к дальнейшему карьерному росту. Для этих целей в компании есть тренерский отдел из 150 человек. Полностью закрыть вакансии планируется в течение четырех лет.