Новый статус получило ООО «Директ Бизнес Солюшн». Это уже двадцатая компания, пополнившая ряды предприятий, способных поднять волну экономического роста и снизить безработицу в нашем городе. И.о. губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, присутствовавший на подписании документа в администрации, отметил важность работы нового резидента для экономики Тольятти.
ООО «Директ Бизнес Солюшн» - самый крупный участник тольяттинского ТОРа. Его проект «Телеперформанс» планирует выведение на рынок мультиплатформы клиентского сервиса, которая интегрируется с телефоном, электронной почтой, веб-сайтом компании, мобильным приложением и онлайн-чатом. С 14 декабря компания базируется на территории технопарка «Жигулевская долина» и размещается там. Общая стоимость проекта — более 442 млн. рублей. Количество планируемых рабочих мест – 1590.
Екатерина Осина – генеральный директор ООО «Директ Бизнес Солюшн», пояснила, кто может получить рабочее место в их компании:
- Наша целевая аудитория довольно обширна, никаких возрастных ограничений для работы в «Телеперформанс» не существует.
Для того, чтобы работать у нас, вам необходимо обладать компьютерными навыками, уметь общаться с людьми, и, конечно, приветствуется наличие специфических знаний в области технологий, IT-сферы, иностранных языков. Приоритета в каких-то специальностях или профессиях нет – наша работа подойдет всем.
В процессе работы сотрудников будут непрерывно обучать, позволяя подготовиться к дальнейшему карьерному росту. Для этих целей в компании есть тренерский отдел из 150 человек. Полностью закрыть вакансии планируется в течение четырех лет.
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