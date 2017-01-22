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22 января 2017
15:47:31

В Тольятти средь бела дня у водителя отняли ключи и угнали машину

В дежурную часть Управления МВД России по г. Тольятти за помощью обратился местный житель. Он сообщил, что подвергся нападению. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Опросив заявителя, полицейские выяснили, что злоумышленник, угрожая потерпевшему предметом, похожим на нож, забрал ключи от автомобиля «KIA» и скрылся на нем. Полицейские составили ориентировку на нападавшего и похищенный автомобиль и незамедлительно направили эту информацию экипажам, несущим службу на тольяттинских улицах.

В ходе проведения патрулирования в течение 10 минут разыскиваемый автомобиль на территории Автозаводского района города обнаружили сотрудники вневедомственной охраны регионального Управления Росгвардии. Патрульные блокировали похищенную иномарку и задержали находившегося за рулем неоднократно судимого мужчину 1971 года рождения.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного. ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». По ходатайству следователей предполагаемому злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Похищенное транспортное средство изъято и возвращено законному владельцу. Ведется следствие.




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